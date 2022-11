Dani Alves podría ser investigado por el Gobierno de Brasil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo al medio brasileño Ge, el lateral de la Selección de Brasil y de Pumas, Dani Alves, podría ser investigado por el Ministerio Público Federal del país sudamericano por recibir 6 millones de reales del gobierno federal en una organización no gubernamental que no cumple con las leyes.

Hace un año, Dani Alves fundó una ONG para promover el baloncesto en su país y apoyar a la comunidad a través del deporte. Sin embargo, el futbolista adquirió otra ONG ya existente para poder recibir fondos federales, ya que la ley brasileña establece que una organización no gubernamental debe estar activa por lo menos tres años para recibir dinero del gobierno. No obstante, dicha organización llevaba cinco años sin realizar movimientos.

De acuerdo al periódico Folha, la relación del ex futbolista del Barcelona con la ONG y el gobierno es a través de la sospecha de implicación por parte del Ministerio de Ciudadanía y de la Secretaría Nacional de Deportes de Brasil.

Entre diciembre de 2021 y julio de 2022, la Institución del jugador habría firmado convenios por 5 millones de reales con el Gobierno Federal brasileño para instalar canchas de 3x3, la nueva modalidad de baloncesto que está popularizándose en todo el mundo. Los mismos ya han sido aprobados, más no traspasados a los Institutos de Dani Alves.

A pesar de que el instituto lleve el nombre del futbolista, la ONG es presidida por Mauricio Carlos, un hombre imputado por malversación de dinero público de la Confederación Brasileña de Lucha. La Policía de Brasil informó que el director del Instituto Dani Alves era el encargado de realizar sobornos.

Hasta ahora, Alves no ha declarado al respecto.