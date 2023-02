Dani Alves recibió la visita de su esposa en prisión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El jugador brasileño Dani Alves alcanzó hace unas horas dos semanas en prisión, después de ser acusado por presuntamente abusar de una mujer en una discoteca de Barcelona.

Desde aquel momento, el exjugador de los Pumas no había podido tener mayor contacto con sus seres queridos, quienes a distancia han mostrado su apoyo.

Quien le mostró su apoyo ante lo que vive el futbolista fue su esposa Joana Sanz, quien se dio cita este domingo para poder hablar por algunos minutos con Dani Alves.

Unos días después de su detención, varios rumores aseguraron que la pareja pondría fin a su relación e incluso la modelo eliminó varias fotografías de su marido en redes sociales.

Después de 50 minutos de poder platicar con Dani Alves, Joana Sanz aseguró que se mantendrá pendiente de la evolución del caso y no dejará solo al exjugador del FC Barcelona en su peor momento.

"No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida", mencionó la modelo a su salida de la prisión.