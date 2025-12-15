logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Daniels y Okongwu lideran a los Hawks

Por AP

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Daniels y Okongwu lideran a los Hawks

ATLANTA.- Dyson Daniels anotó 27 puntos y diez rebotes, Onyeka Okongwu añadió 20 puntos y 15 rebotes, y los Hawks de Atlanta resistieron el domingo por la noche con un marcador de 120-117 ante los 76ers de Filadelfia.

Quentin Grimes tuvo la oportunidad de forzar el tiempo extra, pero su intento de triple en el último segundo entró y salió dramáticamente, dando a los Hawks su 15ª victoria de la temporada. Daniels acertó 13 de 19 tiros de campo. Vít Krejci sumó 19 puntos, y Zaccharie Risacher tuvo 15.

Paul George lideró a Filadelfia con 35 puntos, VJ Edgecombe anotó 26 y Joel Embiid terminó con 22 puntos y 14 rebotes. Los 76ers solo lideraron una vez, con 47-46 en el segundo cuarto.

Edgecombe mantuvo a los 76ers en el juego con 17 puntos en el tercer cuarto mientras George y Joel Embiid observaban desde el banco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Sixers estuvieron sin su base todoterreno Tyrese Maxey debido a una enfermedad por segundo juego consecutivo.

Daniels anotó con poco más de un minuto restante para dar a los Hawks una ventaja de 118-114. Grimes respondió con un triple. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025
    Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025

    Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025

    SLP

    El Universal

    Los Diablos Rojos vencieron a Tigres en penales y lograron su título 12 en la Liga MX.

    Fátima Bosch regresa a Tabasco como Miss Universo
    Fátima Bosch regresa a Tabasco como Miss Universo

    Fátima Bosch regresa a Tabasco como Miss Universo

    SLP

    El Universal

    La Miss Universo 2025 fue recibida por cientos de personas en un desfile y acto público en su estado natal.

    Real Madrid vence al Alavés con gol de Mbappé en La Liga
    Real Madrid vence al Alavés con gol de Mbappé en La Liga

    Real Madrid vence al Alavés con gol de Mbappé en La Liga

    SLP

    AP

    Xabi Alonso respira tras triunfo del Real Madrid en La Liga.

    "El Profe Vélez" impartirá taller de alto rendimiento
    "El Profe Vélez" impartirá taller de alto rendimiento

    "El Profe Vélez" impartirá taller de alto rendimiento

    SLP

    Romario Ventura