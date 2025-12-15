Daniels y Okongwu lideran a los Hawks
ATLANTA.- Dyson Daniels anotó 27 puntos y diez rebotes, Onyeka Okongwu añadió 20 puntos y 15 rebotes, y los Hawks de Atlanta resistieron el domingo por la noche con un marcador de 120-117 ante los 76ers de Filadelfia.
Quentin Grimes tuvo la oportunidad de forzar el tiempo extra, pero su intento de triple en el último segundo entró y salió dramáticamente, dando a los Hawks su 15ª victoria de la temporada. Daniels acertó 13 de 19 tiros de campo. Vít Krejci sumó 19 puntos, y Zaccharie Risacher tuvo 15.
Paul George lideró a Filadelfia con 35 puntos, VJ Edgecombe anotó 26 y Joel Embiid terminó con 22 puntos y 14 rebotes. Los 76ers solo lideraron una vez, con 47-46 en el segundo cuarto.
Edgecombe mantuvo a los 76ers en el juego con 17 puntos en el tercer cuarto mientras George y Joel Embiid observaban desde el banco.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los Sixers estuvieron sin su base todoterreno Tyrese Maxey debido a una enfermedad por segundo juego consecutivo.
Daniels anotó con poco más de un minuto restante para dar a los Hawks una ventaja de 118-114. Grimes respondió con un triple.
no te pierdas estas noticias
Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025
El Universal
Los Diablos Rojos vencieron a Tigres en penales y lograron su título 12 en la Liga MX.
Fátima Bosch regresa a Tabasco como Miss Universo
El Universal
La Miss Universo 2025 fue recibida por cientos de personas en un desfile y acto público en su estado natal.
Real Madrid vence al Alavés con gol de Mbappé en La Liga
AP
Xabi Alonso respira tras triunfo del Real Madrid en La Liga.