David Benavidez Reta a Canelo Álvarez por la Gloria en el Ring

El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez ya dejó claro que tiene pensado pelear en mayo y septiembre de 2025, entre varios de los nombres que se relacionan al pugilista mexicano aparece el de David Benavidez quien reiteró su interés en medirse al tapatío.

El apodado "Bandera Roja" señaló que el deseo por enfrentar a Álvarez Barragán es por un tema deportivo, no por un tema económico, ya que entiende que subir al ring contra el tapatío genera importantes ganancias.

"No estoy viendo el dinero, sino la gloria, después que le gane a Canelo, todo viene, ellos miraron eso, que no peleo por dinero sino por la gloria y por eso saben que será una pelea super difícil", señaló en entrevista a ESPN.

Incluso Benavidez explicó que le ha dejado claro en las negociaciones no pretende hacerse de gran fortuna frente a Saúl.

"Le dijeron que le iban a pagar 60 millones de dólares antes de PPV... imagínate cuánto dinero va a hacer, le estoy diciendo que me tiene miedo y que le puedo ganar, ¿por qué no viene y me calla la boca y hace 100 millones? le dije que sí (ganar sólo 5 millones)", aseveró.

David Benavidez esta honrado por ser colocado al nivel del "Canelo"

El peleador estadounidense David Benavidez comentó que le genera orgullo que su nombre esté entre las opciones de los medios para que sea el siguiente rival de Saúl Álvarez.

"Oyendo eso, que ponen mi nombre al lado del peleador más grande del mundo, me da motivación", dijo Red Flag.

"Canelo" Álvarez no se ha manifestado al respecto, sin embargo, Benavidez dejó claro que no intenta insultar al mexicano.

"No le quiero faltar el respeto, pero la verdad es (que me) tiene miedo, estoy listo y la gente quiere ver la pelea ¿qué estamos esperando?", sentenció.