Polémica salida de Martín Anselmi de Cruz Azul y críticas de Ricardo Peláez

La polémica salida de Martín Anselmi de Cruz Azul para aceptar una oferta del Porto de Portugal, fue motivo de distintas críticas a las que se suma la de Ricardo Peláez.

El analista de ESPN dio su punto de vista sobre lo hecho por Anselmi y lo reventó por el actuar del argentino.

"No compren lo que les están vendiendo, ya saben cómo operan. Vaya cinismo de Martín Anselmi", expresó en un mensaje de sus redes sociales.

El técnico tenía la confianza de la directiva Celeste, misma que le cumplió con refuerzos y salidas de jugadores; sin embargo, de un momento a otro abandonó al club para migrar a Portugal, sin dar palabras a los medios mexicanos.

"Tuvo que alejarse a más de 8 mil 712 kilómetros para abrir la boca no tuvo el valor de hacerlo aquí en la CDMX, dice que no lo dejaron tuvo los micrófonos, todos lo vimos en el aeropuerto para dirigirse a la afición y no quiso hablar", recordó Peláez.

Por este motivo Ricardo volvió a dar un calificativo hacia la persona y los valores de Martín Anselmi.

"No tuvo el valor de hacerlo, qué cinismo de verdad", comentó.

Peláez en el mismo video compartió su punto de vista sobre los juegos de la Jornada 3 y empezó por lo mostrado por Cruz Azul ante Puebla.

"Lamentablemente para esta semana lo peor de la jornada, pues hay que decirlo, es Cruz Azul un equipo que se ve deprimido en este momento", expresó.

Respecto al juego de Pumas y Atlas, Ricardo Peláez afirmó que "no fue malo, fue terrorífico y mucho tiene que ver el horario".