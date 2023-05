David Faitelson se va de "Tercer Grado Deportivo"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- En el último mes, "Tercer Grado Deportivo" se convirtió en uno de los programas deportivos más vistos en la televisión mexicana.

Su influencia en temas de coyuntura, así como en redes sociales, impactó a la afición a los deportes; sin embargo, parece que comenzará a decaer con la salida de David Faitelson.

El polémico conductor y periodista de ESPN anunció su salida del programa que conduce Denise Maerker, los lunes a las 23:00 horas por Las Estrellas.

"Televisa no me paga ni un centavo, absolutamente nada. El programa del primero de mayo fue el último que hice porque ESPN sólo me prestó por cuatro programas, ya si hay una nueva negociación ya es problema de ellos, yo hasta ahí llegué", declaró en entrevista para el "ESTO".

----No le desagradaba el programa de Televisa

Eso sí, David Faitelson dejó en claro que la decisión es únicamente por el contrato y no por algún conflicto con los colegas o la televisora.

"Me gustaría continuar porque me gusta mucho, hay una excelente amiga como Denise Maerker que lo hace muy bien, es una gran periodista, gran investigadora; sin saber de deportes plantea temas de manera interesante, además de estar con compañeros con los que he ido aprendiendo"

----Nunca hubo censura para David Faitelson

David Faitelson explicó que desde un inicio cuando recibió la invitación, dijo que no permitiría censura o guiones en los que viniera que decir.

"Desde el principio les dije ´hay un tema aquí, cuando ustedes me digan de esto se habla y de esto no, ahí muere; sin embargo, me dijo ´puedes hablar de lo que quieras'. Con esa libertad yo di el paso de trabajar en el programa que planteaban ellos", explicó el ex periodista de TV Azteca.