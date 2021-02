David Faitelson señala de traidor al "Ruso" Zamogilny

La alineación indebida en el juego Atlas-América, ha ocasionado opiniones de todo tipo, así como discusiones entre personalidades relacionadas al futbol. Cómo la del periodista David Faitelson y del exfutbolista y actual analista de TUDN, Damián Zamogilny.

Faitelson escribió su opinión acerca del controversial caso, recibiendo descalificaciones del llamado "Ruso", a lo que le respondió que nunca ha sido "traidor" como él. Opinó David Faitelson: "¿Le quitará Yon de Luisa los 3 puntos al América? Sería, también, una buena demostración de que el América no maneja ni tiene influencias sobre la Federación Mexicana de Futbol... Pago por ver...". Ante esto, el ex jugador que trabaja ahora en Televisa, empresa dueña del América, lo descalificó: "No encuentro en el mundo de la comunicación deportiva un periodista con tantas contradicciones como tú. Está clarísimo que te mueves por intereses personales y desde hace mucho perdiste la objetividad. Para cada situación tienes dos o más posturas".

Cómo respuesta el comentarista de ESPN, le recordó cuando "traicionó" la confianza de José Luis Sánchez Sóla, "Chelís", queriendo quedarse como técnico del Puebla, cuando era su auxiliar.

"Mira... respeto tu opinión. La valoro de quien viene. Si fuera Beckenbauer o Rafael Márquez me preocuparía, pero viene de ti...Por cierto, yo seré contradictorio, pero no me conocen como traidor en el futbol. ¿Le preguntamos al 'Chelís'?". La respuesta del argentino fue la siguiente: "No tienes ningún argumento válido ante lo que dije porque es verdad, te he visto ofrecer disculpas y contradecirte infinidad de veces. Ataques personales, adelante suéltalos, es muy normal en ti. Y si quieres preguntarle algo a "El Chelís" hazlo. Siempre le hablé claro y de frente".