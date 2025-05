Faitelson sigue con críticas a José Ramón Fernández

Ayer, David Faitelson se defendió tras una dura crítica de José Ramón Fernández, revelando que su exjefe en ESPN y TV Azteca sufrió en algún tiempo problemas de adicción con la cocaína.

Acusación que causó gran polémica en el medio periodístico deportivo y en los usuarios de redes sociales; sin embargo, el hoy comentarista de TUDN siguió con la polémica esta mañana.

"Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia. ¡Se acabó!", escribió Faitelson en X.

Faitelson justificó su reacción y enfatizó que no volverá a permitir más daño psicológico y hasta físico de nadie. El polémico periodista de Televisa aseguró que José Ramón lo afectó por más de 30 años.

"Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del 'maestro', del 'jefe', del aparente 'líder', del 'mejor periodista' que ha existido", agregó.

"Ya basta. Ni una vez más...No lo permitiré...Me atacan, ataco. Punto", concluyó de forma contundente.