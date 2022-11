David Ochoa deja la MLS para fichar por el San Luis

El guardameta méxico-estadounidense David Ochoa dejó por primera vez en su carrera la MLS para fichar por el San Luis como refuerzo para el torneo Clausura 2023 del futbol mexicano que se iniciará en enero.



"Estoy muy contento. Listo para trabajar duro y traerle alegrías a la afición. De San Luis me sedujo el proyecto y la confianza que depositaron en mí", afirmó este martes el portero de 21 años, que busca ser el arquero del futuro de la selección mexicana.

Ochoa nació en Oxnard, California (EE.UU.) y en el principio de su carrera representó al equipo estadounidense en torneos como el Mundial sub'20 y el pasado Preolímpico de la Concacaf.

Sin embargo, el argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, le invitó a la concentración previa de la pasada Copa Oro y tras esa experiencia se decantó por, a nivel absoluto, portar los colores tricolores de sus padres.

"Después de tres días (en la concentración), supe que haría el cambio. Me sentí valorado no por el portero que soy ahora, sino por el portero que puedo ser", explicó el excancerbero del Real Salt Lake estadounidense en The Players Tribune.

El californiano se formó en la cantera del Salt Lake, equipo en el que debutó en 2020 en la MLS. En el cuadro de Utah atajó en 30 partidos, en los que recibió 46 goles y dejó seis porterías en cero, además de destacar como una revelación que lo puso en la órbita de Martino.

Con este club estuvo hasta julio de 2022, cuando lo abandonó al no tener actividad en la MLS ese año e incluso no poder entrenar.

"Para aquellos que preguntan. Sí, todavía soy un jugador de Real Salt Lake. Solo que no tengo permitido entrenar con el equipo y no me puedo ir", reveló Ochoa en su cuenta de Instagram.

Tras su paso por el Salt Lake, el guardameta firmó con el DC United, conjunto en el que fue titular los últimos meses de 2022 hasta que se confirmó como agente libre y decidió salir del balompié estadounidense.

Antes de firmar por el DC, reportes de la prensa internacional indicaron que estaba en la mira del Barcelona, que tendría intenciones de firmarlo para alguno de sus equipos inferiores.

Al final, Ochoa se decantó por emigrar a la liga mexicana con el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, en el que luchará por ser titular en el arco con el argentino Marcelo Barovero.

El San Luis debutará en el Clausura 2023 el próximo 6 de noviembre al visitar al Necaxa en la primera jornada del torneo.