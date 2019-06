David Ortiz, herido de bala en República Dominicana

El padre de David Ortiz informó que el extoletero de los Medias Rojas de Boston fue herido de bala en su natal República Dominicana.

Leo Ortiz dijo por la noche a ESPN.com que su hijo fue atacado mientras se encontraba en un centro de diversiones en Santo Domingo.

"Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron cómo está ni a dónde lo trasladaron exactamente", añadió Leo Ortiz.

El canal de la TV dominicana CDN 37 informó que Ortiz había recibido un disparo en una pierna.

Ortiz, de 43 años, bateó 541 jonrones durante 20 campañas en las Grandes Ligas, incluidas 14 con los Medias Rojas. Ayudó a que Boston ganara tres títulos de la Serie Mundial, y se retiró después de la temporada de 2016.

En 10 ocasiones fue elegido al juego de Estrellas y en dos se le nombró el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial (2004 y 2013).