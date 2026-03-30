Debatirá la NFL nuevas reglas en reunión anual

Los oficiales suplentes, posibles cambios de reglas, la inteligencia artificial, cuestiones de salud y seguridad, el crecimiento internacional y el flag football estarán entre los muchos temas que se debatirán cuando los dueños, ejecutivos y entrenadores de la NFL se reúnan para su encuentro anual esta semana en Arizona.

Un tema que dominó la conversación por estas fechas el año pasado —el (asterisk)tush push(asterisk)— no está en el orden del día porque no se ha presentado ninguna propuesta para eliminar la jugada, aunque estuvo a punto de prohibirse en una votación ajustada en 2025.

Los entrenadores de la NFC hablarán con los reporteros el lunes, los de la AFC lo harán el martes y el comisionado Roger Goodell pondrá el cierre.

Oficiales suplentes

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La propuesta más importante difundida por el comité de competencia de la NFL es un plan de contingencia en caso de que la liga decida utilizar oficiales suplentes debido a una posible interrupción laboral, como hizo al inicio de la temporada 2012. El actual convenio colectivo entre la NFL y la Asociación de Árbitros de la NFL vence el 31 de mayo. La propuesta permitiría que el centro de repeticiones en Nueva York asesore a los oficiales en el campo sobre cualquier castigo no señalado por rudeza contra el pasador o por lanzamiento intencional al suelo, así como sobre cualquier acto que habría derivado en una expulsión si se hubiera marcado una infracción.

El uso de oficiales suplentes por parte de la NFL durante las primeras tres semanas de la temporada 2012 derivó en varios errores y decisiones equivocadas, incluida la anotación por recepción disputada conocida como la "Fail Mary".

"Las negociaciones con los oficiales no han avanzado tan rápido como hubiéramos querido. Hemos presentado varias propuestas. Buscamos mejorar la rendición de cuentas y el desempeño de los oficiales, y simplemente no hemos llegado a donde necesitamos", expresó Jeff Miller, ejecutivo de la NFL. "Así que vamos a jugar fútbol americano este otoño, y vamos a necesitar oficiales para hacerlo. Por eso, esto es parte de la preparación, y nos vimos obligados a tomar este tipo de decisiones anticipándonos a jugar en un entorno diferente".