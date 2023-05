Debe tener justicia: hija de Maradona sobre juicio por su muerte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL). - Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a causa de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", de acuerdo con la autopsia.

Sin embargo, casi dos años y medio después de la triste noticia que conmocionó al mundo, el caso se convirtió en una investigación por presunto delito de homicidio simple con dolo eventual, así lo determinó un tribunal de alzada en Argentina.

En el proceso, ocho personas, que se encargaban de los cuidados del astro argentino, están siendo juzgadas y podrían ser condenadas con una pena de entre 8 y 25 años en prisión.

Recientemente, Dalma Maradona, la mayor de las hijas del Diego, platicó sobre el juicio por el fallecimiento de su papá y reveló algunos detalles.

"Hay ocho personas procesadas por homicidio simple con dolo eventual, no hay fecha de juicio, pero se va a dar. Era como una organización. No se manejaron bien, lo de mi papá pasó a las 7 de la mañana y nos llamaron a la 1 de la tarde", compartió.

En entrevista con "Estamos en una", de República Z, Dalma también señaló que espera los acusados sean condenados para evitar otra situación como la de su papá.

"No hay nada que me devuelva a mi papá, pero por lo menos que no puedan hacérselo a otra persona. Mi papá debe tener justicia y me siento muy apoyada, muy respaldada", puntualizó.