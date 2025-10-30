logo pulso
SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Debut de Cristianinho en selección Sub16 de Portugal

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, juega su primer partido con la selección Sub16 de Portugal en torneo internacional

Por AP

Octubre 30, 2025 05:48 p.m.
Debut de Cristianinho en selección Sub16 de Portugal

ANTALYA, Turquía (AP) — El hijo mayor de Cristiano Ronaldo debutó el jueves con la selección Sub16 de Portugal.

Cristiano dos Santos, de 15 años, conocido como Cristianinho, ingresó a los 90 minutos en la victoria de Portugal por 2-0 sobre Turquía en el torneo de la Copa de las Federaciones que se está disputando en Turquía.

El adolescente, que juega para la academia juvenil del Al Nassr en Arabia Saudí, el mismo club que su padre, había sido convocado previamente para la selección Sub15 de Portugal.

Los próximos partidos de la Sub16 lusa en el torneo serán contra Gales e Inglaterra.

SLP

AP

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, juega su primer partido con la selección Sub16 de Portugal en torneo internacional

