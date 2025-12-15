logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Debuta Caty Aranda en el softbol de Texas

Por Romario Ventura

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Debuta Caty Aranda en el softbol de Texas

Con apenas 10 años de edad, la potosina Catalina Aranda Torres inició temporada en el sóftbol texano al debutar como jugadora titular con el prestigiado RGV Pride, uno de los equipos más ganadores del Valle de Texas, dentro de un exigente torneo celebrado en Harlingen, TX.

Aranda Torres participa como catcher y jardinera, además de destacar con el bat, mostrando su calidad en un roster integrado por 11 jugadoras, con el que quedó oficialmente registrada para competir en torneos a lo largo del estado de Texas. Su inclusión marca un precedente al convertirse en la primera jugadora infantil potosina en competir de manera regular junto a deportistas estadounidenses en esta región.

La joven atleta es jugadora de béisbol y sóftbol, con experiencia previa como receptora de las Diamondbacks Femenil de la Liga Pequeña, además de contar con participación en eventos como Copa Telmex, Copa Femenil Aguascalientes, Copa FENAPO y la Liga Tunera de Sóftbol.

En el ámbito académico, Catalina es alumna destacada de la Academia Mont Park, combinando su formación escolar con el alto rendimiento deportivo. Asimismo, forma parte del Programa Municipal "Voy por San Luis" y es seleccionada estatal de béisbol femenil, consolidándose como una de las promesas del deporte de la pelota rápida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025
    Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025

    Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025

    SLP

    El Universal

    Los Diablos Rojos vencieron a Tigres en penales y lograron su título 12 en la Liga MX.

    Fátima Bosch regresa a Tabasco como Miss Universo
    Fátima Bosch regresa a Tabasco como Miss Universo

    Fátima Bosch regresa a Tabasco como Miss Universo

    SLP

    El Universal

    La Miss Universo 2025 fue recibida por cientos de personas en un desfile y acto público en su estado natal.

    Real Madrid vence al Alavés con gol de Mbappé en La Liga
    Real Madrid vence al Alavés con gol de Mbappé en La Liga

    Real Madrid vence al Alavés con gol de Mbappé en La Liga

    SLP

    AP

    Xabi Alonso respira tras triunfo del Real Madrid en La Liga.

    "El Profe Vélez" impartirá taller de alto rendimiento
    "El Profe Vélez" impartirá taller de alto rendimiento

    "El Profe Vélez" impartirá taller de alto rendimiento

    SLP

    Romario Ventura