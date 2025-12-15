Debuta Caty Aranda en el softbol de Texas

Con apenas 10 años de edad, la potosina Catalina Aranda Torres inició temporada en el sóftbol texano al debutar como jugadora titular con el prestigiado RGV Pride, uno de los equipos más ganadores del Valle de Texas, dentro de un exigente torneo celebrado en Harlingen, TX.

Aranda Torres participa como catcher y jardinera, además de destacar con el bat, mostrando su calidad en un roster integrado por 11 jugadoras, con el que quedó oficialmente registrada para competir en torneos a lo largo del estado de Texas. Su inclusión marca un precedente al convertirse en la primera jugadora infantil potosina en competir de manera regular junto a deportistas estadounidenses en esta región.

La joven atleta es jugadora de béisbol y sóftbol, con experiencia previa como receptora de las Diamondbacks Femenil de la Liga Pequeña, además de contar con participación en eventos como Copa Telmex, Copa Femenil Aguascalientes, Copa FENAPO y la Liga Tunera de Sóftbol.

En el ámbito académico, Catalina es alumna destacada de la Academia Mont Park, combinando su formación escolar con el alto rendimiento deportivo. Asimismo, forma parte del Programa Municipal "Voy por San Luis" y es seleccionada estatal de béisbol femenil, consolidándose como una de las promesas del deporte de la pelota rápida.

