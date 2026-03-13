Debutan Santas del Potosí con una dolorosa derrota

Ante una buena respuesta de su afición, el equipo de Santas del Potosí hizo su presentación en la temporada 2026 de la Liga Caliente LNBP Femenil al enfrentar al conjunto de El Calor de Cancún, encuentro que terminó con marcador de 63 a 86 a favor de la escuadra visitante.

El partido se disputó en el Auditorio Miguel Barragán, donde el equipo potosino inició con buen ritmo, dominando el juego bajo el tablero y logrando una ventaja de ocho puntos durante el primer periodo, el cual concluyó 20-12 a su favor.

Sin embargo, para el segundo cuarto el conjunto visitante reaccionó y logró darle la vuelta al marcador, cerrando la primera mitad con ventaja de 36-43.

Para el tercer periodo, la quinteta potosina intentó acercarse en el marcador, pero el equipo de Cancún se mantuvo sólido en la duela y conservó la ventaja, dejando el parcial 53-63 al finalizar ese lapso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el último cuarto, las visitantes ampliaron su dominio y sellaron la victoria con marcador final de 63-86.

En el plano individual, la mejor jugadora del equipo de Cancún fue Danielle Rainey con 18 puntos, mientras que por las potosinas destacó Christian Bryan con 14 unidades.

El encuentro también marcó el debut profesional de la potosina Naomi Galeana, quien inició su proceso deportivo desde la Olimpiada Nacional y ahora da el salto al baloncesto profesional.

La serie entre ambos equipos continuará este viernes a las 20:00 horas, cuando las Santas del Potosí reciban nuevamente al Calor de Cancún en el Auditorio Miguel Barragán.

Para este encuentro, la entrada será gratuita en las secciones amarilla y naranja, y los boletos podrán recogerse en las taquillas del recinto a partir de las 10:00 de la mañana.