Debutará Donovan Carrillo en Beijing 2022 con canción de Santana

Será con la canción "Black Magic Woman", del legendario guitarrista Carlos Santana, con la cual el patinador artístico Donovan Carrillo presentará su programa corto en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

La participación de Carrillo, la primera de un mexicano en esa disciplina desde 1992, está programada para las 19:30 horas (tiempo del centro de México) del lunes 7 de febrero (9:30 horas del martes 8 de febrero, tiempo local de Beijing), de acuerdo con un comunicado de su equipo de prensa.

El patinador originario de Zapopan, Jalisco, clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno después de su participación en el Mundial de Estocolmo, celebrado en abril pasado, donde quedó en la posición 20.

De lograr ubicarse entre los mejores 24 del programa corto, Carrillo participaría en el programa largo el miércoles 9 de febrero a las 19:30 horas (jueves 10, 9:30 horas de Beijing); allí, el patinador artístico se presentaría con el mix musical de las canciones "Perhaps, perhaps, perhaps" de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; "Sway" de Dean Martin y "María" de Ricky Martín, realizando saltos con un alto grado de dificultad como triple Axel y el cuádruple Salchow.

Ricardo Olavarrieta fue el anterior patinador artístico mexicano que participó en unos Juegos Olímpicos de Invierno, al competir en Calgary 1988 y Albertville 1992, concluyendo en los lugares 27 y 30, respectivamente.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se realizarán del 4 al 20 de febrero.