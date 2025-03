Decide McDuffie quedarse en Green Bay

El linebacker Isaiah McDuffie se queda con los Packers de Green Bay.

El gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, anunció el lunes que el equipo volvió a firmar a McDuffie, quien ha pasado toda su carrera en la NFL en Green Bay. No se anunciaron los términos, pero una persona familiarizada con la situación le dijo a The Associated Press que se trata de un contrato de dos años por ocho millones de dólares.

ESPN fue el primero en informar que McDuffie y los Packers habían llegado a un acuerdo.

McDuffie iba a convertirse en agente libre no restringido si no alcanzaba un acuerdo con los Packers, que lo seleccionaron de Boston College en la sexta ronda del draft de 2021.

McDuffie, de 25 años, fue titular en los 17 partidos de los Packers la temporada pasada y ocupó el segundo lugar en el equipo con un récord personal de 97 derribos. También tuvo tres tacleadas para pérdida de yardas, tres pases defendidos y un balón suelto forzado.

Además, fue titular en la derrota de los Packers por 22-10 en el partido de comodines de la NFC contra Filadelfia y tuvo seis derribos y media captura de quarterback en ese juego.

McDuffie jugó más del 64% de los snaps defensivos de los Packers y más del 28% de sus snaps en equipos especiales. Su tiempo de juego disminuyó al final de la temporada, en parte debido a la aparición del novato seleccionado en la segunda ronda, Edgerrin Cooper.