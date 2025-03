Óscar García queda fuera de Chivas; llega Gerardo Espinoza

Después de nueve partidos del torneo Clausura mexicano, el español Óscar García quedó desvinculado como entrenador de Chivas, anunció el equipo el lunes por la noche.

La salida de García se da tres días después de que el Guadalajara, uno de los dos equipos más populares en México, disolviera al comité deportivo que concretó la llegada del español al banquillo como relevo definitivo del argentino Fernando Gago.

Ese comité era dirigido por los españoles Juan Carlos Martínez, Fran Pérez Lázaro y Sergio Pérez Alonso, todos contratados por Fernando Hierro, quien antes de concluir el Clausura del año pasado dejó al equipo para irse al Al-Nassr, de la Liga Profesional Saudí.

Chivas dijo que la separación fue de común acuerdo y que en las próximas horas dará a conocer a su próximo entrenador.

El Guadalajara hizo el anuncio a 48 horas de enfrentar a su acérrimo rival, América, por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los dos equipos se miden el miércoles por la noche en el estadio Akron, en el primero de tres enfrentamientos entre ambos.

Gerardo Espinoza, quien compitió ya por el puesto para relevar a Gago y perdió ante García, además de Jaime Lozano, son los candidatos más fuertes para tomar las riendas. García deja a Chivas con 14 puntos, en el décimo sitio.

Presenta a Gerardo Espinoza

Las noticias no se detienen en Chivas, institución que minutos después de confirmar la salida de Oscar García Junyent, presentó a Gerardo Espinoza como su nuevo entrenador.

De la mano de Javier Mier, nuevo director deportivo del equipo, la organización le dio la bienvenida al técnico mexicano, quien estuvo al frente de Tapatío, filiar de Guadalajara en Liga de Expansión en el Apertura 2022 y Clausura 2023.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el club rojiblanco notificó que en primera instancia el acuerdo con Espinoza será por el resto del Clausura 2025 y la participación en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Estoy con mucha energía, contento y agradecido por la oportunidad. Se da en un momento fantástico en el ámbito personal y profesional. He tenido la oportunidad de dirigir en otros lados y practicar mis formas y estilos de juego. Eso me hace una persona más capaz para enfrentar el reto", mencionó Espinoza.

En su paso por la categoría inferior de los rojiblancos, pudo conocer a varios de los hoy jugadores del primer equipo como Eduardo García, Mateo Chávez, Raúl Martínez y Miguel Gómez, un punto que resultó favorable para la directiva.

Dentro de la experiencia de Gerardo Espinoza en la banca, destacan dos campeonatos de la Liga de Expansión con Tapatío, y una medalla de oro con la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos de 2023, además de un paso por el Aucas de Ecuador y proceso en la Liga MX con Atlas.