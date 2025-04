Definen días y horarios de semifinales en Liga MX Femenil

Luego de unas intensas series de cuarto de final, las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil están cada vez más cerca de arrancar.

América, Chivas, Monterrey y Pachuca se mantienen con vida y lucharán por avanzar a la final y conquistar el trofeo.

Luego de dejar en el camino a FC Juárez, Pumas, Tigres y Atlas, respectivamente, disputarán los dos boletos disponibles para la gran final.

Los duelos de los cuartos de final terminaron el pasado lunes con las Rayadas consiguiendo el último cupo entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Ahora, América se estará enfrentado contra Chivas, mientras que Monterrey hará lo propio con Pachuca.

Una nueva edición del Clásico Nacional se pondrá en juego, con demasiado por jugarse en esta ocasión.

La definición por el título del Clausura 2025 está cada vez más cerca, por lo que este mismo día, la Liga MX Femenil reveló las fechas y los horarios para los duelos de semifinales.

El máximo organismo confirmó cuándo y a qué hora se llevarán a cabo la ida y la vuelta de las dos llaves.

Cabe resaltar que primero se estará jugando el Clásico Nacional entre América y Chivas y luego el duelo entre Pachuca y Monterrey.

Además, de los cuatro sobrevivientes, únicamente las Tuzas no conocen lo que es levantar el título de la Liga MX Femenil.

Las Rayadas (4), las Rojiblancas (2) y las Águilas (2) buscan seguir aumentando trofeos en sus vitrinas.

El equipo regiomontano se encuentra en la búsqueda del convertirse en el primer tricampeón de toda la historia de la Liga MX Femenil.

Por tal motivo, estas semifinales serán más que especiales para América, Chivas, Monterrey y Pachuca.

Días y horarios de las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil

*Ida

-Chivas vs América

Fecha: Jueves 1 de mayo

Hora: 19:05

Estadio: Akron

Transmisión: FOX Sports

-Monterrey vs Pachuca

Fecha: Viernes 2 de mayo

Hora: 20:00

Estadio: BBVA

Transmisión: ViX

*Vuelta

-América vs Chivas

Fecha: Domingo 4 de mayo

Hora: 17:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX

-Pachuca vs Monterrey

Fecha: Lunes 5 de mayo

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: Tubi