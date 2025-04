Definidos, los cruces de cuartos de final en Liga MX Femenil

Después de 17 jornadas la Liga MX Femenil tiene definidos los cruces de cuartos de final para la Liguilla del torneo Clausura 2025. Los ocho mejores equipos comenzarán su camino hacia la gran final.

Las grandes favoritas son las Águilas, líderes del torneo con 41 puntos, producto de 13 victorias, 2 empates y solamente dos derrotas. Las bicampeonas, Rayadas de Monterrey, terminaron en cuarto lugar con 33 unidades y se enfrentarán en primera instancia a sus acérrimas rivales, las Amazonas.

Las Tuzas del Pachuca, en segundo lugar con 38 puntos, se enfrentarán al Atlas.

En uno de los duelos más atractivos está una de las revelaciones del torneo como las Pumas, que chocarán con las Chivas en un duelo con cierre en el estadio Olímpico Universitario.

A continuación, te presentamos los cruces definidos de los cuartos de final en la Liga MX Femenil.

Así se jugarán los cuartos de final

A falta de confirmación oficial, se espera que los partidos de ida se jueguen entre jueves y viernes. Las fechas elegidas serían el 24 y 25 de abril, mientras los partidos de vuelta serían el domingo 27 de abril y el lunes 28.

América vs Juárez

Pachuca vs Atlas

Pumas vs Chivas

Tigres vs Rayadas.