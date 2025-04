Definen días y horarios para el Play-In de la Liga MX

La fase regular de Clausura 2025 de la Liga MX llegó a su fin el pasado domingo, por lo que se confirmaron los 10 equipos que continúan con vida en la pelea por el título.

Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Necaxa y León lograron clasificar a la Liguilla de manera directa, al quedarse con los seis primeros lugares de la tabla general.

Mientras que Monterrey, Pachuca, FC Juárez y Pumas se colocaron entre el séptimo y décimo puesto de la clasificación general, por lo que tendrán que disputar el Play-In.

Estos cuatro equipos intentarán conseguir los dos últimos boletos para los cuartos de final en una serie de enfrentamientos a un solo juego.

El ganador de la llave entre Rayados y Tuzos avanzará a la siguiente fase del Clausura 2025, mientras que el perdedor se medirá contra el ganador del cruce entre Bravos y Universitarios, por el último boleto entre los ocho mejores.

El que pierde entre FC Juárez y Pumas quedará eliminado de manera inmediata, sin posibilidad de seguir avanzando para la lucha por el trofeo del futbol mexicano.

Este lunes, sin esperar más tiempo, la Liga MX decidió revelar días y horarios para los duelos del Play-In que marcan el inicio de la Liguilla.

A través de un comunicado, los dirigentes de la primera división de nuestro país compartieron cuándo y a qué jora se jugarán los encuentros FC Juárez vs Pumas y Monterrey vs Pachuca.

Ambos compromisos se disputarán el mismo día, primero se llevará a cabo el enfrentamiento entre Bravos y Universitarios en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Después, con un par de horas de diferencia, Rayados y Tuzos se verán las caras en el estadio BBVA.

Cabe resaltar que todavía se desconoce cuándo se programará el partido que definirá al último invitado a los cuartos de final del Clausura 2025.

Confirmados días y horarios para los duelos del Play-In

FC Juárez vs Pumas

Fecha: Domingo 27 de abril

Hora: 17:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Monterrey vs Pachuca

Fecha: Domingo 27 de abril

Hora: 19:30

Estadio: BBVA