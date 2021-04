Definen fechas y horarios para los cuartos de final de la Concachampions 2021

Confirmado el calendario de cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2021. Ocho clubes continúan su búsqueda para ser coronados campeones regionales de clubes y el derecho a representar a Concacaf en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

El camino hacia la final a un solo partido en octubre continuará con los cuartos de final de ida y vuelta a finales de abril y principios de mayo.

Las cuatro series de ida y vuelta se llevarán a cabo el 27 y 28 de abril (partidos de ida) y el 4 y 5 de mayo (partidos de vuelta).

Los cuartos de final de la SCCL 2021 se jugarán de la siguiente manera:

Martes, 27 de abril de 2021

19:00 Atlanta United FC (USA) vs Philadelphia Union (USA)

21:00 Toronto FC (CAN) vs Cruz Azul (MEX)

Miércoles, 28 de abril de 2021

29:30 Columbus Crew SC (USA) vs CF Monterrey (MEX)

21:30 Portland Timbers (USA) vs Club América (MEX)

Martes, 4 de mayo de 2021

19:00 Philadelphia Union (USA) vs Atlanta United FC (USA)

21:15 Cruz Azul (MEX) vs Toronto FC (CAN)

Miércoles, 5 de mayo de 2021

19:00 CF Monterrey (MEX) vs Columbus Crew SC (USA)

21:15 Club América (MEX) vs Portland Timbers (USA)