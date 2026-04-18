Definida la selección potosina de racquetbol

Con miras a destacar en casa, fue presentada la selección de Racquetbol que representará a San Luis Potosí en la Olimpiada Nacional 2026, cuyas competencias se desarrollarán del 03 al 08 de mayo en territorio potosino, donde la delegación buscará consolidarse como protagonista ante los mejores exponentes del país.

Durante la presentación, se contó con la presencia de las y los jugadores que integran el representativo estatal, quienes han mantenido una intensa preparación desde mediados de febrero, con entrenamientos constantes durante los fines de semana en las instalaciones del CDTAR y en otro centro deportivo ubicado en la zona poniente de la ciudad.

El equipo femenil quedó conformado de la siguiente manera: en la categoría de 12 años y menores participarán Lía González y Sofía Laureano; en 14 y menores, Andrea Martínez y Regina Saldívar; en 16 y menores, Danna Paola Hernández y María Malo; mientras que en 21 y menores competirán Ximena Bustamante y Carolina Bonifacio.

Por su parte, la rama varonil estará integrada en la categoría de 12 y menores por Christopher Aradillas y José Carlos Pérez; en 14 y menores por Inti Hernández y Ricardo López; en 16 y menores por Santiago Castillo y Axel Sánchez; y en 21 y menores por Nicolás Galindo y José de Alba.

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El cuerpo técnico estará encabezado por los entrenadores Fabián Parrilla, Pedro Lara, Jorge Tovar y Rubén Martínez, quienes han trabajado de manera coordinada en la preparación física y técnica del equipo.

Al frente de la delegación estará Ruth Angélica Martínez López, actual presidenta de la Asociación Potosina de Racquetbol (APR), quien asumió el cargo en agosto del año pasado y ha impulsado una nueva dinámica en la organización con unión deportiva, con un periodo de gestión de cuatro años.

La selección potosina llega con altas expectativas a esta justa de carácter nacional, no solo por el nivel competitivo que han mostrado todos sus integrantes, sino también por la motivación de competir como anfitriones en este importante evento, condición que buscarán aprovechar para colocarse entre los primeros planos del racquetbol nacional.