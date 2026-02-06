Definidas las semis de Serie del Caribe

GUADALAJARA -- Se han definido los cruces de semifinales para la Serie del Caribe 2026. Guadalajara tendrá la posibilidad de tener una final histórica, porque como se han dado los encuentros entre los cuatro mejores, deja abierta la puerta a que haya una final entre los dos equipos mexicanos.

Con el triunfo de Puerto Rico sobre Panamá en el primer juego de este jueves, se definieron a los cuatro clasificados para las semifinales. La República Dominicana que representan los Leones del Escogido quedan como primer sembrado, a falta de conocer su récord final estarán enfrentando al México Verde que es representado por los Tomateros de Culiacán.

Los Charros de Jalisco supieron aprovechar la localía y se quedaron con el segundo lugar del standing como México Rojo y estarán enfrentando a Puerto Rico, representado por Cangrejeros de Santurce que fueron el tercer equipo en asegurar su puesto en las semifinales.

Con estos encuentros, todo queda abierto para que se pueda dar una final entre equipos mexicanos por primera ocasión en la historia de Serie del Caribe. La final está programada para las 19:00hrs locales del próximo sábado en el Estadio Panamericano.

Solo queda por definir el récord final de ganados y perdidos de República Dominicana y México Verde, pero ya están definidos los encuentros.

Tomateros y Leones chocarán a partir de las 14:00 horas en el estadio Panamericano; el duelo estelar será entre Cangrejeros y Charros a partir de las 19:00 horas