Definidas semis de Ascenso

Este domingo 6 de octubre del 2024, la Categoría de Ascenso Ramiro Leyva G. vivió una vibrante jornada de cuartos de final en el Torneo Evolvere Apertura 2024 de la Liga de Fútbol Azteca, donde la intensidad de los partidos dejó claro que cada equipo dejó todo en el campo.

El primer enfrentamiento entre Unión Julias y Atlético Salazares terminó sin goles (0-0), pero la ventaja en la tabla fue suficiente para que Unión Julias asegurara su boleto a las semifinales. A pesar de los intentos de Atlético Salazares, no lograron romper el empate, y la frustración se apoderó de su ataque. Unión Julias se apoyó en su orden defensivo para avanzar.

El segundo duelo fue un emocionante choque en el que Real Saucito, séptimo en la tabla, logró sorprender al Deportivo Independiente con un solitario gol de Damian Sttender. La defensa férrea de Real Saucito y la actuación destacada del portero fueron claves para sellar el 1-0. El arbitraje del central José de Jesús Reyes, asistido por José Luis Martínez y Ulises Ochoa Madrigal, fue impecable en este disputado encuentro.

Atlético Guadalupe, en el tercer partido de la jornada, dominó a Atlético División con una contundente victoria de 2-0, gracias a los goles de los hermanos Antonio y Héctor Hernández. El equipo mostró un fútbol equilibrado y eficaz en ataque, mientras que Atlético División no pudo contrarrestar el juego ofensivo de su rival. El árbitro Alejandro Silva y sus asistentes Guadalupe Ibarra y Alberto Zárate llevaron el encuentro.

El último encuentro fue uno de los más cerrados y disputados del día. Carpintería Benja’s FC venció por 2-1 a Mulas de Moreno con una actuación estelar de Ramón Silva, quien anotó los dos tantos de su equipo. José Reynoso marcó para Mulas de Moreno, pero su esfuerzo no fue suficiente para igualar el marcador. El árbitro Alfredo Castañón, acompañado por Jesús Ponce y Alberto Zárate, mantuvo el control en un duelo. Con estos resultados, las semifinales del próximo domingo se presentan apasionantes: 1.- Unión Julias vs 7.- Real Saucito; 3.- Atlético Guadalupe vs 4.- Carpintería Benja’s FC

TORNEO AZTECA

CUARTOS DE FINAL

Se vivieron los esperados Cuartos de Final del Torneo Azteca 2024, donde los equipos de la Liga de Fútbol Azteca lucharon por un pase a las semifinales. En el primer encuentro, Mulas de Moreno (B) venció 2-1 a Deportivo Puros Cuates en un cerrado partido. Miguel Duarte y Ricardo Patricio Jiménez fueron los encargados de sellar la victoria para Mulas, mientras que Jair Jiménez anotó el único tanto para Puros Cuates.

El enfrentamiento entre Los Muchachos de Don Beto y Atlético Gota Blanca fue uno de los más emocionantes del día. Tras un empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, el partido se definió en la tanda de penales, donde Los Muchachos se impusieron 4-2, asegurando su boleto a las semifinales.

Otro duelo electrizante fue el protagonizado por La Gran Familia y Real Gales, quienes también terminaron igualados 2-2. La suerte se inclinó a favor de Real Gales en los penales, al ganar 4-2, lo que los catapultó a la siguiente fase del torneo en medio de la algarabía de sus seguidores. Finalmente, Toluca e Inter Camerún ofrecieron un espectáculo lleno de goles y emociones. Tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, Inter Camerún fue más efectivo en los penales, ganando 3-2 y asegurando su lugar en las semifinales.

Las semifinales que se disputarán el próximo domingo prometen más emociones y grandes enfrentamientos: Mulas de Moreno (B) vs Inter Camerún; Los Muchachos de Don Beto vs Real Gales.