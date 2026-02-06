logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Definidos equipos de basquet para ON

Avanzaron a la etapa regional que se llevará a cabo en marzo en Durango

Por Romario Ventura

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Definidos equipos de basquet para ON

Quedaron definidos los equipos que representarán a San Luis Potosí en la disciplina de basquetbol, durante la etapa regional de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, misma que se llevará a cabo en el estado de Durango el próximo mes de marzo.

Los representativos potosinos obtuvieron su clasificación tras una destacada participación en la etapa estatal, la cual se desarrolló en diversas sedes de la capital y el interior del estado, entre ellas la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, el Auditorio Miguel Barragán y el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis.

En la modalidad de basquetbol 5×5, San Luis Potosí logró importantes resultados tanto en la rama varonil como femenil. 

En la categoría 2012-2013, el conjunto de Rioverde se proclamó campeón en la rama varonil, mientras que en la femenil el estado también contará con representación en la fase regional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para la categoría 2008-2009, el municipio de Cedral aseguró su pase en la rama varonil, mientras que Rioverde será el representante potosino en la rama femenil. Por su parte, en la modalidad de basquetbol 3×3, San Luis Potosí mostró su dominio al clasificar al regional en las categorías 2010-2011 y 2012-2013, en ambas ramas, varonil y femenil, confirmando el buen momento que atraviesa esta disciplina en la entidad.

De cara a la siguiente fase, los equipos potosinos ya se encuentran en proceso de preparación con el objetivo principal de llegar en óptimas condiciones al Regional CONADE 2026, donde buscarán su boleto a la Olimpiada Nacional, cuya etapa final de basquetbol se realizará en el estado de Puebla.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación
Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación

Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación

SLP

AP

La medida del gobierno argentino para contrarrestar la desinformación y las críticas sobre limitar la libertad de expresión.

Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe
Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

SLP

AP

Descubre cómo los Cangrejeros de Santurce logran una victoria memorable sobre los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe, con Johan Camargo y Christian Vázquez como figuras destacadas.

Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl
Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl

Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl

SLP

AP

La historia de Drake Maye, un quarterback con liderazgo y determinación, que busca la gloria en el Super Bowl con los Patriots.

Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven
Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven

Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven

SLP

AP

Conoce la historia de Zamir Loyo Reynaga, el talentoso jugador que llega a Sporting Kansas City con grandes expectativas.