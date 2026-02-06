Definidos equipos de basquet para ON

Quedaron definidos los equipos que representarán a San Luis Potosí en la disciplina de basquetbol, durante la etapa regional de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, misma que se llevará a cabo en el estado de Durango el próximo mes de marzo.

Los representativos potosinos obtuvieron su clasificación tras una destacada participación en la etapa estatal, la cual se desarrolló en diversas sedes de la capital y el interior del estado, entre ellas la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, el Auditorio Miguel Barragán y el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis.

En la modalidad de basquetbol 5×5, San Luis Potosí logró importantes resultados tanto en la rama varonil como femenil.

En la categoría 2012-2013, el conjunto de Rioverde se proclamó campeón en la rama varonil, mientras que en la femenil el estado también contará con representación en la fase regional.

Para la categoría 2008-2009, el municipio de Cedral aseguró su pase en la rama varonil, mientras que Rioverde será el representante potosino en la rama femenil. Por su parte, en la modalidad de basquetbol 3×3, San Luis Potosí mostró su dominio al clasificar al regional en las categorías 2010-2011 y 2012-2013, en ambas ramas, varonil y femenil, confirmando el buen momento que atraviesa esta disciplina en la entidad.

De cara a la siguiente fase, los equipos potosinos ya se encuentran en proceso de preparación con el objetivo principal de llegar en óptimas condiciones al Regional CONADE 2026, donde buscarán su boleto a la Olimpiada Nacional, cuya etapa final de basquetbol se realizará en el estado de Puebla.