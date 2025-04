Rey Mysterio sale lesionado a pocas horas de Wrestlemania 41

Las alarmas se encendieron a menos de 24 horas de la realización de Wrestlemania 41 en Las Vegas, Nevada.

Uno de los talentos mexicanos salió asistido por los médicos en la última emisión de Smackdown.

Rey Fénix, Dragon Lee y Rey Mysterio hicieron equipo en un combate de relevos australianos ante American Made (Chad Gable y los hermanos Creed).

Durante el desarrollo de la lucha, algunos asistentes en la T-Mobile Arena notaron que atendían a uno de los enmascarados.

Inmediatamente, las alarmas se encendieron puesto que el elemento en cuestión tiene programada una lucha este sábado. en la primera noche de Wrestlemania 41, ante El Grande Americano.

No hay reporte aún de la lesión, ni la gravedad de la misma pero las imágenes dejan ver que el estado físico del mexicano no es el óptimo.

Rey Mysterio tuvo que salir asistido por los médicos tras un duro impacto fuera del ring cuando Julius Creed le impidió regresar al encordado.

El "Amo del 619" no se levantó del suelo, los médicos corrieron de inmediato a asistirlo y, tras la victoria de la tercia mexicana, Dragon Lee y Rey Fénix se acercaron a platicar con él.

Los videos en internet muestran a Rey Mysterio imposibilitado para apoyar su pierna izquierda.

La afición en redes sociales comenzó a reaccionar de inmediato ante este desafortunado evento.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Wrestlemania 41?

El fin de semana más esperado por la afición a la lucha libre profesional está aquí. La edición número 41 de Wrestlemania se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada en dos noches que prometen ser inolvidables.

Historias muy importantes llegarán a su desenlace en el encordado. La primera noche — este sábado — tendrá como lucha estelar un triangular entre CM Punk, Seth Rollins y El jefe Tribal, Roman Reigns. Además, el mexicano Rey Mysterio tiene programada una lucha ante El Grande Americano, aunque el estado físico del enmascarado es aún una

La edición número 41 de la ‘Vitrina de los Inmortales’ se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. En total serán 13 los combates programados para el fin de semana más importante de la industria.

Noche 1 (sábado 19 de abril)

Hora: 17:00 horas (centro de México)

Transmisión: Netflix

Noche 2 (domingo 20 de abril)

Hora: 17:00 horas (centro de México)

Transmisión: Netflix