Definidos, los duelos de Playoffs y Play-In de la NBA 2025

Tras el cierre de la temporada regular en la NBA, los primeros cruces que tendrá cada franquicia, en su camino al anillo, comienzan el martes 15 de abril.

Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, respectivamente, fueron los líderes del Este y esperarán rival del Play-In.

Del otro lado, Oklahoma City Thunder y Houston Rockets, harán lo mismo en el Oeste.

¿Cómo quedaron los Playoffs de la NBA 2025?

Martes 15 de abril, Play-In:

Warriors (7º) vs Grizzlies (8º)

Magic (7º) vs Hawks (8º)

Miércoles 16 de abril, Play-In:

Bulls (9º) vs Heat (10º)

Kings (9º) vs Mavericks (10º)

Viernes 18 de abril, Play-In:

Para ambas conferencias: El perdedor del primer partido contra el ganador del segundo (el ganador del este avanza a primera ronda como 8º).

Primera ronda de Playoffs, Conferencia Oeste

Thunder vs 8º

Rockets vs 7º

Lakers vs Timberwolves

Nuggets vs Clippers

Primera ronda de Playoffs, Conferencia Este

Cavaliers vs 8º

Celtics vs 7º

Knicks vs Pistons

Pacers vs Bucks