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Definidos los grupos de Copa Potosí

Por Romario Ventura

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A

Con gran expectativa se llevó a cabo el sorteo oficial de la Copa Potosí 2026 en la categoría libre, tanto en la rama femenil como varonil, evento celebrado en el Hotel Monarca, donde se definieron los grupos para una edición que tendrá carácter internacional.

El certamen contará con la participación de equipos provenientes de Estados Unidos y Perú, lo que eleva el nivel competitivo del torneo, considerado ya una de las principales vitrinas del futbol amateur en la región.

Como invitados especiales estuvieron los pugilistas potosinos Jorge Lazcano y la olímpica Fátima Herrera, quienes participaron en la dinámica de las tómbolas para definir los grupos, iniciando con la rama femenil.

La Copa Potosí 2026 se disputará del 30 de marzo al 4 de abril, reuniendo a cerca de mil 400 futbolistas en categorías infantiles, juveniles y libres, en ambas ramas, consolidándose como una auténtica fiesta deportiva en San Luis Potosí.

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En la rama femenil, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: El Grupo A lo integran Defensa (Ejército Mexicano), Peñarol FC, Orgullo Femenil Huasteco y Cobach Mustang; el Grupo B está conformado por Proline-Ángel Asociados, Lanchazu-Molino, Twinstore-UDEP y Atlético de San Luis; el Grupo C lo integran Recicladora Ramírez-López Chiw-La U, Leza-Emeth FC, Lobas-Sassuolo y Universidad Politécnica; mientras que el Grupo D lo conforman Siberianas FC, Peaky Blinders-Pieles Mata, Flamingos FC y Oro La Piedad.

Por su parte, en la rama varonil, el Grupo A quedó integrado por Villa de Arriaga-Evelyn/Dos Marías-Macra, Epoxipisos Tacos Julio, Chivas Impulsora y Naranjeros-Genetic-Ciudad Fernández; el Grupo B por Atlético Nacional USA, Canchola Horizon FC, Huasteca Potosina-Mariscos Jorge y Universidad Politécnica; el Grupo C por Armadillos Buena Vista RM, Molino Arkus Chofos FC, Prados Cordero Remain y el conjunto internacional Cusco FC; y el Grupo D por Chivas Alabama, Cartagena, Quinta Imperial Assero Carrera Deportivo SJ y Terrero Almabe..

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