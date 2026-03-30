Dejan los Nets racha negativa de 10 derrotas

NUEVA YORK.- Ochai Agbaji anotó 18 puntos en 25 minutos como suplente y los Nets de Brooklyn rompieron una racha de 10 derrotas consecutivas la noche del domingo con una victoria por 116-99 sobre los Kings de Sacramento. Agbaji encabezó a cinco Nets con anotación de doble dígito, mientras Nolan Traore sumó 17, Drake Powell 16, Noah Clowney 15 y Nic Claxton 10 por Brooklyn.

Sacramento cayó a 19-57 con su cuarta derrota consecutiva.

Devin Carter anotó 20 puntos por los Kings, que sufrieron su cuarta derrota seguida. Nique Clifford agregó 17, Precious Achiuwa tuvo 16 y DaQuan Jeffries 14. El segundo enfrentamiento en seis días entre franquicias que están construyendo para el futuro permitió que el entrenador de los Nets, Jordi Fernandez, y el de los Kings, Doug Christie, observaran más a fondo a sus jugadores jóvenes.

Hubo 10 Nets que jugaron al menos 10 minutos, encabezados por los 30 de Traore, mientras que en los Kings nueve tuvieron tiempo en cancha. Clifford lideró a Sacramento con 37 minutos.

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No todo fue ofensiva para Brooklyn en la primera mitad. Los Nets limitaron a los Kings a 26,7% de acierto en triples y forzaron nueve pérdidas de balón.