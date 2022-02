Del Potro anuncia su retirada

Juan Martín Del Potro ensaya su adiós a las canchas

BUENOS AIRES (EFE).- El argentino Juan Martín del Potro anunció entre lágrimas que su regreso este martes al tenis profesional tras 962 días de ausencia del circuito, puede ser el comienzo de su despedida, que espera confirmar tras jugar el torneo de Buenos Aires y a continuación el ATP de Río de Janeiro.

Del Potro atribuyó su decisión a los problemas que arrastra en la rodilla derecha.

"Este es uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé una retirada si no era jugando. No he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo", dijo el tandilense entre lágrimas.

El torneo de Buenos Aires, que comienza este lunes, marcará su vuelta después de poco más de dos años fuera de las canchas, ya que su último partido lo jugó el 19 de junio de 2019.

El torneo de Río de Janeiro, cuyos organizadores anunciaron el lunes la presencia de Del Potro como una de las atracciones, se jugará del 14 al 20 de febrero.

El tenista de Tandil, de 33 años, anunció este sábado su decisión durante una rueda de prensa previa al comienzo de la competición en Buenos Aires, en cuya primera ronda se enfrentará el martes con su compatriota Federico Delbonis.

"Esta vuelta al tenis posiblemente no sea así. Quizá sea una despedida más que un regreso", dijo.

"No podía pedir otra cosa que jugar el martes con un amigo como Fede (Delbonis), porque con él vivimos los días más inolvidables como tenistas. Y el martes será otro día", manifestó el ex número tres del mundo, campeón de la Copa Davis y doble medallista olímpico.

"Mi esencia será jugar y ganar hasta el último punto. Voy a querer ganar. Con esta lesión siempre dije que no bajaría los brazos. La despedida tenía que ser en una cancha y no en una conferencia. Este torneo lo jugué casi al inicio de mi carrera. Siempre lo vi de chiquito y deseaba que lo hicieran en cemento para jugarlo. Estoy feliz de sentirme jugador al menos por unos días más", añadió el campeón del Abierto estadounidense de 2009.

Del Potro admitió que seguirá consultando médicos en busca de la cura para su rodilla, como lo han hecho para sus lesiones el escocés Andy Murray y el español Pablo Andújar, que fue operado cinco veces del codo.

"Un día pueden cambiar las cosas", dijo con esperanza.

Añadió que su compatriota, el exbaloncetista Manu Ginóbili le ha recomendado médicos y fisioterapeutas por la rodilla.

"Más allá de mis amigos y de la gente, va a estar presente mi mamá, que nunca me vio en un torneo", anunció.

"El mensaje más claro que quiero dar es que voy a jugar en Buenos Aires. Voy a jugar en Río y comunicarles que, a diferencia de otros momentos, hoy hay una posibilidad concreta de dar un corte. No pienso más a futuro", concluyó el tenista argentino que se fue de la sala de conferencia con un cerrado aplauso.

Será la segunda vez que el campeón de la Copa Davis de 2016 juegue este tradicional torneo argentino, tras disputar la edición de 2006 con 17 años y caer en la primera ronda ante el español Juan Carlos Ferrero por 2-6, 6-4 y 6-4.

En esta edición, además del tandilense, estarán presentes el noruego Casper Ruud (número 8 del mundo), Diego Schwartzman (14) y el austríaco Dominic Thiem (37), entre otros.

Luego de este torneo, el argentino de 33 años jugará por primera vez el Abierto de Río de Janeiro, un ATP 500 que se disputará del 14 al 20 de febrero.

Del Potro se sometió en los últimos años a cuatro cirugías en la rodilla derecha, la última en marzo pasado.

Esa fue la octava operación que tuvo que realizarse el argentino. Del Potro se operó la muñeca derecha en 2010, y se sometió a tres cirugías en la muñeca izquierda entre 2014 y 2015.