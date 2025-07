Demandan a novato de Bills

BUFFALO.- Maxwell Hairston, quien fue seleccionado en la primera ronda por los Bills de Buffalo, fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en 2021 en la Universidad de Kentucky, según la demanda.

Una mujer presentó la demanda el martes en un tribunal federal en Kentucky y afirmó que Hairston entró en su dormitorio sin ser invitado, la ignoró cuando dijo que no quería tener relaciones sexuales, le quitó por la fuerza la ropa interior para enseguida agredirla sexualmente.

The Associated Press generalmente no nombra a las presuntas víctimas de agresión sexual.

El miércoles la AP le envió mensajes de texto a los agentes de Hairston en busca de comentarios.

Los Bills no hicieron comentarios y se remitieron a las declaraciones hechas por el gerente general Brandon Beane en abril durante el draft. Beane dijo en ese momento que el equipo había “investigado completamente” una acusación de agresión sexual de 2021 que involucraba a Hairston, a quien llamó “un chico impecable”.

“Así que es desafortunado cuando cosas como esa se asocian con el nombre de alguien. Y en este caso, no parece haber nada allí”.

Hairston es originario de West Bloomfield, Michigan, y pasó tres temporadas jugando en Kentucky (2022-24) antes de ser la 30ma selección de los Bills en el draft de la NFL en abril.

Buffalo le está dando la oportunidad a A Hairston, de 21 años, de ganarse un puesto titular como esquinero esta temporada.

Los Bills han estado inactivos desde que completaron sus prácticas obligatorias a mediados de junio y regresan más tarde este mes para el inicio del campo de entrenamiento.