Deniz Undav extiende racha goleadora

BERLÍN.- Deniz Undav celebró su regreso a la selección de Alemania al anotar por sexto partido consecutivo de la Bundesliga en la goleada el domingo 5-2 del Stuttgart sobre el Augsburg.

Esta vez Undav anotó dos veces para llevar su cuenta a 18 en la temporada y darle al entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, un recordatorio oportuno —si es que necesita uno— de su destreza antes de los partidos de preparación para el Mundial contra Suiza y Ghana.

La victoria elevó al Stuttgart al tercer puesto con siete jornadas restantes, bien posicionado para terminar entre los cuatro primeros y lograr la clasificación a la Liga de Campeones. Undav abrió el marcador a los 12 minutos. Nikolas Nartey asistió a Tiago Tomás al 29, dos minutos antes de anotar él mismo para poner al Stuttgart 3-0 arriba. Fabian Rieder descontó para el Augsburgo después del descanso, pero Undav respondió un minuto después para reafirmar el dominio de los visitantes.

Anton Kade anotó a los 71 para el Augsburgo y Undav asistió a Ermedin Demirovic para completar la cuenta con un toque a boca de gol contra su exclub al 83. El Stuttgart se colocó tres puntos por delante del Leipzig y el Hoffenheim, con el Bayer Leverkusen cuatro puntos más atrás en el sexto puesto.

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