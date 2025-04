Larissa Ferrari denuncia a Dimitri Payet por violencia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- El mediocampista del Club de Regatas Vasco da Gama, Dimitri Payet, fue acusado por "violencia física, moral, psicológica y sexual".

Larissa Ferrari, de 28 años, presentó cargos contra el francés, con el que mantuvo una amorío extramarital que duró siete meses.

"Es un monstruo enfermo. Temí por mi vida y todavía tengo miedo", dijo la mujer a The Sun. Y añadió: "No solo quiero justicia, sino también ayudar a otras mujeres que permiten ciegamente que sus parejas abusen de ellas".

La relación se dio en 2022 cuando el jugador, a través de un perfil falso en Instagram, contactó a Ferrari, quien accedió a conocerlo sabiendo que era un hombre casado con Ludivine Lacorne, con cuatro hijos.

"Me abrí con él, le dije que acababa de terminar una relación y que tenía problemas mentales, y él me apoyó mucho. Lo sentí como mi refugio", comentó.

Sin embargo, la relación se comenzó a tornar extraña cuando el jugador le pidió hacer una boda falsa como prueba de amor, y después llegaron los golpes y violaciones.

"No solo me manipulaba, sino que me hacía creer que merecía los castigos para que nuestra relación continuara. Sentía que era una condición para que estuviéramos juntos. Dijo que era una zorra por ser brasileña. Empecé a creer que todo esto era culpa mía", continuó.

Uno de los violentos episodios terminó con "meterme la cabeza en un inodoro".