Denuncian a Selección Mexicana de Sóftbol por tirar uniformes a la basura

Pidieron que todo México las apoyara y lo consiguieron, aunque da la impresión de que no valoran tanto el uniforme que portaron. Según las boxeadoras mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, las integrantes de la Selección Nacional de Softbol Femenil, que concluyó su participación en Tokio 2020 en el cuarto lugar, tiraron a la basura de la Villa Olímpica los uniformes con los que jugaron, lo que causó molestia a las púgiles.

"Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de softbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas", publicó Cruz en sus redes sociales.

"Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifiquen 'nada' estos uniformes; para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Qué pena que el equipo de softbol mexicano no lo vea así", complementó Falcón.

Las reacciones en redes desde la madrugada no se hicieron esperar, criticando esta acción del combinado tricolor. Ningún integrante del Tricolor de softbol, que debutó en unos Juegos Olímpicos, se ha manifestado al respecto.