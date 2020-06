Denuncian amenazas en contra de Guillermo Álvarez y su defensa

Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa la Cruz Azul y su defensa han recibido hasta amenazas de muerte en medio de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, lo dio a conocer Diego Ruíz Abogado Cooperativa La Cruz Azul y De Guillermo Álvarez.

"La presidencia del club, va de la mano con la cooperativa y es lo que más se necesita que la gente entienda, por más que haya extorsiones legales que han intentado los disidentes, sin parar porque las hemos sufrido y con amenazas de muerte, todo lo que gustes y mandes, pase lo que pase Guillermo Álvarez va a mantenerse como presidente de la cooperativa. Porque los únicos que lo pueden remover son los cooperativistas ninguna autoridad puede mover a un presidente de cooperativa, ellos manejan que traen una cantidad ilógica de cooperativistas, como 600, nos dijeron para destrozar eso si ellos tuvieran el 20 por ciento convocan a asamblea y lo tiran".

Ya las únicas cuentas congeladas son las de Guillermo Álvarez Cuevas debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera ayudó a la cooperativa para no afectar a los trabajadores

"Los dueños de la cooperativa son los cooperativistas, el club no le han congelado cuentas en lo absoluto...el club está a salvo, no se ha tocado ningún tema, que ha manejado la gente de promotores esto va dirigido a otras cosas son señalizaciones bastante faltas de sustento y luego lo que la unidad financiera realiza, tengo estos movimientos deben investigar ante el ruido los inmuebles pertenecer a homónimos", comentó Diego Ruíz Abogado

Esta investigación podrá tardar incluso hasta años ya que apenas está iniciando el proceso.

"La policía investiga en un caso financiero, tiene que irse a servicios periciales, que dará su opinión si la procuraduría considera que hay probabilidad de que se sancione como delito procede ante juez de ahí se llega al juicio oral pero para eso falta mucho hay que acreditar los movimientos son manifestaciones de números...esto se puede ir a proceso penal primera instancia, segunda instancia, puede durar años he visto procesos para ser mas especifico que duran más de 18 años también he visto temas penales que duran dos horas", mencionó Diego Ruíz Abogado

Y mucha atención porque la defensa de Guillermo Álvarez no es la misma que está llevando el proceso de Víctor Garcés.

"El licenciado Garcés esta expulsado de la cooperativa hace muchos años reiteradamente demando y queriendo combatir esa resolución tanto en el club como en cooperativa pero el está fuera de la organización", finalizó Diego Ruíz Abogado.