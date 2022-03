Deportistas de Ucrania se unen a fuerzas militares

Hace menos de dos semanas, Dmytro Pidruchnyi competía en los Juegos Olímpicos de Invierno con los colores de Ucrania. Ahora porta uniforme y casco militar.

Pidruchnyi es campeón mundial de biatlón, una disciplina que combina esquí y tiro. Ha competido en tres Juegos Olímpicos.

Volvió a casa desde Beijing la semana pasada, justo antes de que Rusia invadiera su país.

"Estoy actualmente en Ternopil, mi ciudad natal, sirviendo en la Guardia Nacional de Ucrania", publicó Pidruchnyi en Instagram el martes, junto a una foto que lo mostraba uniformado. "Esta foto fue tomada durante una alarma antiaérea".

Pidruchnyi publicó también un mensaje en memoria de Yevhen Malyshev, exdeportista de 19 años, quien formaba parte de la selección juvenil ucraniana de biatlón. Se desconocen las circunstancias exactas del deceso de Malyshev, pero la Unión Internacional de Biatlón informó el miércoles que "murió esta semana, sirviendo a las fuerzas militares de Ucrania".

Pidruchnyi es uno de varios deportistas que se han unido a las fuerzas armadas de Urcania.

El tenista Serhiy Stakhovskiy había decidido alejarse un tiempo del deporte tras retirarse en enero, luego del Abierto de Australia. Cuando llegó la invasión rusa, volvió a Ucrania desde su casa en Hungría y decidió pelear.

"Todavía no estoy seguro de cómo he hecho esto. Sé que es extremadamente duro para mi esposa. Mis hijos no saben que estoy acá", dijo Stakhovsky, quien pasó casi dos décadas en la gira de tenis y fue entrevistado el martes por la cadena BBC. "Ellos no entienden la guerra, son muy pequeños para comprender lo que pasa".

Vasyl Lomachenko, excampeón mundial de boxeo, se ha incorporado a una unidad de defensa territorial, según publicó él mismo en las redes sociales. El exmonarca de los pesados Oleksandr Usyk apareció también en imágenes sosteniendo un fusil.

Usyk es originario de Crimea, territorio que Rusia se anexó en 2014.

Otros dos excampeones, los hermanos Vitali y Wladimir Klitschko, han desempeñado papeles simbólicos, no de combate, en la defensa de Ucrania. Vitali es alcalde de Kiev y Wladimir es un asesor fiable.

Otros deportistas miran desde fuera.

Olga Mikutina, quien compite en el patinaje artístico, nació en Jarkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Esa localidad ha sido blanco de cruentos ataques aéreos y terrestres por parte de las fuerzas rusas.

Mientras competía por Austria en los Juegos Olímpicos, Mikutina, de 18 años, dijo que trataba de bloquear de su mente las ideas del despliegue militar cerca de su ciudad natal. Ahora, después de la invasión, está publicando imágenes de los daños en Jarkiv y de lo que considera un "llamado a la rebelión rusa", contra el presidente Vladimir Putin.