Deportistas mexicanos que han dado positivo a Covid-19

En los cuatro meses transcurridos desde que el Covid-19 acorraló a México, cada gota de optimismo contenida en los discursos de Hugo López-Gatell se ha evaporado e integrado a una nube de incertidumbre que no deja de crecer.

Con la tormenta a la vista, el deporte encontró en su condición de distractor el pretexto para reactivar la industria en tiempos de frigidez anímica, alejado de cualquier certeza, ávido de espectáculo y, eventualmente, alcanzado por la pandemia.

El 18 de marzo, la pentatleta Mariana Arceo se convirtió en la primera deportista mexicana en anunciar su contagio. Éste, fiel al ritmo de esparcimiento del virus, se dio mientras se encontraba en Barcelona, en medio de su preparación para el campeonato del mundo en Bulgaria.

La amenaza fue abordada por las autoridades mexicanas, que pronto ordenaron confinamiento, aunque la peroración gubernamental se tornó liviana con el paso de las semanas e invitó a pensar que el fin de la crisis estaba cerca.

En suelo nacional, los hospitales continuaron reportándose saturados y los picos de contagio, renovándose, pero los circuitos deportivos internacionales hallaron alternativas para navegar en la tempestad, con algunos tricolores como transeúntes.

Para la temporada 2020 de las Grandes Ligas, 21 peloteros mexicanos fueron registrados como parte de algún roster. En la previa del Play Ball, se conoció el positivo en coronavirus de los pitchers Luis Cessa y José Urquidy, de los Yankees y de los Astros, respectivamente, además del jugador de cuadro, Luis Urías, de los Brewers; es decir, el 14 por ciento de la legión.

El tiempo pasa y la sociedad mexicana no alivia, tal como los atletas que la representan en el extranjero. En la última semana, la peleadora de artes marciales mixtas, Irene Aldana fue diagnosticada con coronavirus, por lo que su pelea de UFC frente a Holly Holm tuvo que ser pospuesta indefinidamente.

Incluso el golf o la Fórmula Uno, disciplinas y categorías en las que los mexicanos escasean, han servido como espejo para la alarmante actualidad de un país, al dar a conocer los respectivos contagios de Gabriela López y, en las últimas horas, Sergio Pérez, quien cortará su buena racha y brillará por su ausencia en Silverstone.

Los miles de kilómetros que los apartan de la tierra que los vio nacer no los ha desmarcado de la realidad que en ella prevalece. El consuelo, quizá, es que su aislamiento y rehabilitación se llevarán a cabo en condiciones ajenas a las de una nación que pregona un cielo despejado.