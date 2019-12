Deportistas olímpicos serán solventados por IP: presidente del COM

Poco tuvo que ver la Conade, pero desde el Comité Olímpico Mexicano ya prometen mayor comodidad a los deportistas que asistirán a los Juegos Olímpicos del próximo año. Carlos Padilla Becerra, presidente de COM, reiteró que tuvieron que acudir a la iniciativa privada para solventar la justa de Tokio, situación que le causa tranquilidad.

"Son 23 empresarios socialmente responsables y que les gusta el deporte para apoyar. El millón de pesos (de cada uno) se destinará a la logística y todos los gastos", apuntó. El dirigente dijo que algunos lo harán como aportación voluntaria y otros en forma de patrocinador, pero con total certeza de que no habrá impedimento para sacar adelante el 2020 del deporte nacional. Aunque el primer año de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade se ha caracterizado por la incertidumbre financiera —incluso las puertas del CDOM fueron cerradas temporalmente—, Padilla no apunta hacia nadie en busca de responsables. "No es el primer caso. En muchas partes del mundo los Comités Olímpicos Nacionales no reciben recursos fiscales; sin embargo, tenemos la oportunidad de cumplir el programa olímpico y ese es el reto", atajó.

En el marco del abanderamiento de la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2020, Padilla Becerra habló de las facilidades que tendrán los deportistas gracias al empuje del sector privado. "Los atletas van a tener todo lo que se requiere para ir de la mejor manera. Que estén tranquilos y que sepan que serán bien atendidos; que van a viajar sin escalas y que van a tener la oportunidad de contar con uniformes de gran calidad, con hospedaje y alimentación garantizados", adelantó.