Descalifican al ganador del Derby de Kentucky

Maximum Security se convirtió en el primer ganador que es descalificado por estorbar en el Derby de Kentucky, que tuvo una agónica espera para una eventual decisión que proclamó victorioso a Country House, un caballo que estaba 65-1 en las apuestas el sábado.

Country House quedó segundo en el fango antes que se presentara el reclamo, uno que derivó en una prolongada demora en lo que los comisarios analizaban diversos ángulos del video de la carrera antes que se le instalase en el círculo de ganadores.

El fallo le dio al preparador Bill Mott, un miembro del Salón de la Fama, su primera victoria en un Derby, a los 65 años de edad.

"Es agridulce. Uno siempre quiere ganar de forma limpia y que todo el mundo reconozca al caballo como el excelente caballo y gran atleta que es", dijo Mott. "A raíz de la descalificación, creo que algo de ello queda disminuido".

El jinete francés Flavien Prat, quien propició el reclamo por una infracción, también ganó su primer Derby.

"Estoy medio sin palabras ahora mismo", señaló Prat antes de suspirar largamente.

Country House pagó 132.40 a ganador, el segundo premio más alto en los 145 años de historia del Derby.

"Supongo que mucha gente pensaba que no podríamos ganar", afirmó Mott. "Pero así son las carreras de caballos".

Country House no estaba entre los favoritos y le tocó largar desde el extremo. Fue apenas su segunda victoria en siete carreras y la primera en un clásico.

Quizás fue una dedicada a su padre: Lookin At Lucky tuvo la mala suerte de quedar en el poco deseador puesto número 1 en el Derby de 2010, en el que quedó atrapado contra el barandal y acabó sexto. Se desquitó con una victoria en el Preakness dos semanas después.

La descalificación fue un desmoralizador desenlace para Jason Servis, el preparador de Maximum Security, y su jinete panameño Luis Sáez. Ambos habían empezado a festejar al creer que habían conseguido ganar por primera vez en el Derby.

En cambio, el hasta hoy invicto Maximum Security quedó relegado al 17mo puesto entre 19 purasangres. Como favorito 9-2, Maximum Security quedó detrás de todos los caballos que estorbó.

"No puse a nadie en peligro", dijo Sáez.

Servis respaldó a su jockey. "Tiene la razón. Le hizo enderezar de inmediato y no creo que ello afectó el resultado de la carrera".

Prat aseguró que Maximum Security hizo una maniobra en la última curva que provocó que varios caballos aflojasen el paso, entre ellos Long Rande Toddy. War of Will estuvo a punto de tocar a Maximum Security, lo cual hubiera provocado un accidente en cadena.

"Habían dos caballos en la carrera que se quedaron sin ninguna oportunidad de ganar el Derby de Kentucky", dijo Mott. "Estaba bien perfilados en el momento. Si lo que nos ocurrió fue lo único que analizaron no creo que hubiéramos tenido una descalificación.

Mott dijo que el incidente fue causado por el movimiento de Maximum Security y no las tácticas de Sáez.

"No creo que Luis Sáez hizo algo intencional", comentó el entrenador. "Me siento un poco mal por ello. Así son las cosas. Me ha tocado pasar por eso también, aunque no en un Derby de Kentucky".

Code of Honor quedó segundo y Tacitus fue tercero.