Descarta Sheinbaum suspensión del Mundial

El Universal

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Descarta Sheinbaum suspensión del Mundial

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existe ninguna notificación de que se vaya a suspender la Copa Mundial de la FIFA 2026, y afirmó que las actividades relacionadas con la organización del torneo continúan con normalidad.

Lo anterior, luego de ser cuestionada sobre la situación internacional y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y si este contexto podría afectar la realización del evento deportivo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y  Canadá.

"No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés. Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el Mundial", afirmó.

La mandataria señaló que los trabajos de coordinación con la FIFA continúan y que hasta ahora no existe ninguna señal de alerta sobre la realización del torneo.

Sheinbaum también aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar en una actividad relacionada con el futbol que se realizará este fin de semana en la capital del país.

Detalló que el próximo domingo la Secretaría de Turismo de México y el gobierno de la Ciudad de México organizarán la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Todos los que quieran venir va a ser algo muy bonito", dijo la presidenta, al señalar que continúan las actividades tanto del Mundial de la FIFA como del denominado "Mundial social".

