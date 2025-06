Descartan que Ana Guevara esté siendo investigada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, esté siendo investigada por desvío de recursos.

No obstante, aclaró que hay una revisión a la Conade por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tal como lo hace con el resto de las dependencias por lo que pidió esperar a las auditorias que se realizan: "No tenemos nada que esconder", aseguró la mandataria.

"No, que yo sepa, no está bajo investigación", respondió al ser cuestionada sobre una presunta investigación contra Ana Gabriela Guevara y ante una declaración de su actual titular, Rommel Pacheco, en el que asegura que hay carpetas de investigación en contra de su antecesora relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión al frente de la dependencia.

"Sí, pero no está bajo investigación. Lo que hay, como siempre, es que cuando hay un nuevo año se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como en su caso de la Secretaría que hoy se llama de Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces se hacen las auditorías. Si se encuentran observaciones, tiene tiempo la titular o los titulares de las entidades para responder a esas observaciones", destacó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que, en todo caso, la Auditoría Superior sigue en revisión y aclaró que "no está bajo investigación, sino sencillamente es el trabajo que hace la Auditoría de la Federación con todas las entidades del Gobierno de México o estados de la República o municipios que utilicen recursos federales".

"(...) vamos a esperar a ver qué dice la Auditoría Superior. De las auditorías que se están haciendo en CONADE y en otras áreas del gobierno, aquí no tenemos nada que esconder. Y sobre las observaciones, la que fue titular de la CONADE, pues tiene su tiempo para poder contestar esas observaciones. Y, si ya se encuentra que hay un asunto, porque puede ser un asunto de falta administrativa o un asunto ya que tenga que ver con desvío de recursos o con otros temas, pero hay que esperar".