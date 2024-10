Ana Guevara se va de Conade, tras un ciclo de polémicas

México vive hoy un nuevo cambio en la Presidencia de la República, con el que existirán movimientos en el gabinete legal y ampliado, en el que aparece la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que dejará de ser dirigida por Ana Gabriela Guevara. El nuevo encargado será Rommel Pacheco.

En estos seis años en los que la exvelocista encabezó el proyecto deportivo, se entregaron "tres mil 500 millones de pesos en becas a entrenadores y deportistas de todos los niveles", aunque desde principios de 2023 no los otorga a los atletas de disciplinas acuáticas.

Raúl González, primer director de la Conade, declaró a EL UNIVERSAL Deportes que "Ana, dentro de sus capacidades y posibilidades, hizo todo lo que estuvo a su alcance... Su mayor esfuerzo. Independientemente de todas las cosas que se digan, a final de cuentas trató de hacer lo mejor que pudo".

Deportivamente, se rompieron los registros históricos de medallas en distintos certámenes. En total, los mexicanos consiguieron 679 preseas en eventos del ciclo olímpico y paralímpico, aunque en las justas veraniegas no se alcanzaron los "10 metales" que pronosticó para Tokio 2020 y París 2024.

Al respecto, Nelson Vargas opinó que la labor de Guevara se vio reflejada con "un extraordinario trabajo en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, por el número de medallas. En Olímpicos es otra cosa", aunque evitó emitir una evaluación, ya que "no me corresponde a mí juzgar. La comunidad deportiva y la sociedad son las que deben hacerlo".

Lo único donde el también exdirector de la Conade la cuestiona es en no dar apoyos al gremio acuático, ya que siguió avalando a la Federación Mexicana de Natación y desconoció a la Comisión Estabilizadora de World Aquatics.

"He sabido el gran daño a todo lo que es la natación, porque es a lo que me dedico... El gran daño que le hizo", indicó.