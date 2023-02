Desde la FMF le responden a Tigres: Nadie por encima del Tricolor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La llegada de Diego Cocca a la Selección Mexicana se dio de manera turbulenta debido a su contrato con los Tigres. En el cuadro felino lamentaron las formas en las que se dio todo.

Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales, emitió su postura tras la polémica suscitada y aseguró que todo se hizo de buena manera.

"El tema de Tigres lo entiendo, no lo comparto. Tenían a un buen técnico, le estamos rompiendo un proyecto. Entiendo la molestia, pero no la comparto porque la Selección Mexicana está por encima de todos", aseveró el directivo.

Ares de Parga confirmó que le avisaron con tiempo a la directiva de los universitarios, además, de que ofrecieron alternativas.

"Siempre se le avisó al presidente que era uno de los candidatos y existía la posibilidad de ser elegido. No queríamos afectar a ningún equipo, estaba la intención de terminar el torneo con ellos y Tigres prefirió que ya no estuviera con ellos de 'medio tiempo'", agregó.