Desea Olmos regreso de Ayón

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Olmos, entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol, reconoció su deseo de volver a ver a Gustavo Ayón con la franela tricolor, aunque desconoce cuándo.

Hace un par de semanas, el Titán negó su interés de formar parte del combinado nacional, al considerar un desastre administrativo en el presente, por lo que no viajará a Indianapolis, para la clasificación de la AmeriCup, a disputarse del 26 de noviembre al 1 de diciembre.

A pesar de ello, relató Olmos, Ayón ha estado al pendiente de los convocados tricolores, una nueva generación.

"Creo que es un ícono del basquetbol mexicano y, aunque no venga a jugar, ha ayudado", comentó el estratega español, en teleconferencia. "Sus razones tendrá, no vendrá pero ha apoyado para darles un empujón de moral y uno agradece que una figura, aunque no esté en la duela, dé ese apoyo".

Para Olmos, el tepiqueño, de 35 años de edad, debe jugar para la quinteta nacional en un futuro no muy lejano. "Ojalá que todo se aclare fuera de la duela y Gustavo vuelva".

La Selección Mexicana se prepara para la AmeriCup, aunque con algunas complicaciones, explicó su propio entrenador.

"Está difícil completar un roster por el visado y la pandemia. Hay que buscar opciones y encontrar gestiones para completar a 12 jugadores que estén disponibles para tener un equipo que nos guste", añadió.

"Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, armar bien el sistema de ataque y defensa para dar un paso adelante y que el baloncesto mexicano compita a nivel internacional. El tiempo es limitado y queremos plantar ya las ideas. Quiero que se note un equipo a lo que quiere jugar y de un altísimo nivel".

Por lo pronto, Olmos y la mayoría de los convocados esperan sus resultados de PCR para juntarse y entrenar.