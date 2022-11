Desinformaciones sobre el Mundial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Ya ha pasado una semana desde que comenzó el Mundial Qatar 2022 y mucho se ha dicho al respecto sobre las selecciones, las sanciones, el famoso VAR, entre otros temas. Sin embargo también han surgido muchas desinformaciones y fake news.

¿Cuáles son las principales fake news y desinformaciones del Mundial Qatar 2022?

Se dijo que Japón declaró jornada laboral doble "para celebrar la victoria contra Alemania", y esto es completamente falso. Esta noticia la divulgó el medio argentino Clarín y rápidamente varios portales y sitios web comenzaron a replicarlo.

Por otro lado se dijo que un jugador estadounidense mostró el mensaje "It´s calles soccer" ("Se llama futbol" en español) debajo de su camiseta. El jugador en cuestión es Christian Pulisic, de la selección de los Estados Unidos, tras el empate en su primer partido mundialista 1-1 frente a Gales, pero la noticia es falsa.

En primer lugar esta noticia es falsa porque el el autor del gol estadounidense en el partido del Mundial de Qatar 2022 frente a Gales -que terminó empatado 1 a 1- no fue Pulisic sino Timothy Weah, por lo tanto no es una imagen reciente. Pulisic, en la foto, está festejando un gol.

Además, el mensaje que aparece debajo de la camiseta no es "It´s called soccer!", sino "The man in the mirror" ("El hombre en el espejo"), por lo que la foto viral fue modificada digitalmente.

Otra de las noticias falsas o fake news que han circulado en el Mundial Qatar 2022 asegura que el jugador argentino Lionel Messi llegó a Qatar con una valija que contenía el escudo del equipo Boca Juniors. Lo cual es falso, porque es una imagen modificada.

La imagen falsa fue compartida por TyC Sports y ESPN y rápidamente comenzó a replicarse en otros medios que aseguraban que el argentino comenzaría a jugar en Boca cuando finalice el Mundial Qatar 2022.