Despiden a Brian Daboll como entrenador de los Giants

Mike Kafka, coordinador ofensivo, asume el cargo de entrenador interino tras el despido de Daboll.

Por AP

Noviembre 10, 2025 02:45 p.m.
A
NUEVA YORK (AP) — Los Giants de Nueva York despidieron al entrenador Brian Daboll el lunes a mitad de su cuarta temporada después de que cayeran a un récord de 2-8 con una derrota el domingo en Chicago.

El coordinador ofensivo Mike Kafka fue nombrado entrenador interino. Los dueños y el gerente general Joe Schoen tomaron la decisión un día después de que los Giants desperdiciaran una ventaja tardía y perdieron 24-20 ante los Bears. Schoen y el coordinador defensivo Shane Bowen permanecieron en sus roles.

Nueva York ha perdido cuatro partidos consecutivos desde que sorprendió al campeón defensor del Super Bowl, Filadelfia, en casa en horario estelar a principios del mes pasad .

Este es solo el tercer cambio de entrenador a mitad de temporada de los Giants desde la fusión AFL-NFL de 1970 y el primero desde 2017, cuando Ben McAdoo y el gerente general Jerry Reese fueron despedidos tras un inicio de 2-10.

Daboll tuvo un récord de 20-40-1 en su primer trabajo como entrenador principal en la liga. Llevó a los Giants a los playoffs en su primera temporada y fue nombrado entrenador del año, pero desde entonces ha tenido un récord de 11-33.

Su porcentaje de victorias de .336 ocupa el puesto 154 de 166 entrenadores con más de 50 partidos desde 1970.

El ex coordinador ofensivo de Buffalo había enfrentado una presión creciente sobre la seguridad de su trabajo en las últimas semanas y repetidamente asumió la responsabilidad por los problemas de los Giants.

"Pones todo lo que tienes en ello", dijo Daboll. "Miras las cosas que no están donde deben estar y tratas de arreglarlas. Ya sea cambiando cosas en el calendario, ya sea diferentes períodos de práctica, ya sea cambiando pequeñas partes del esquema, de nuevo, ahí es donde estamos. Estamos donde estamos".

Kafka asume el cargo después de otro giro de incertidumbre en una temporada perdida, tras la conmoción cerebral del mariscal de campo Jaxson Dart contra los Bears que obligó a Russell Wilson a volver a la acción. El compañero novato Cam Skattebo y el receptor número 1 Malik Nabers ya estaban perdidos para la temporada debido a lesiones.

El ex asistente de 38 años se unió a los Giants después de trabajar bajo Andy Reid en múltiples capacidades desde 2017. Tiene experiencia en cuatro juegos y 16 pases de su tiempo con Filadelfia en 2011 después de ser el mariscal de campo titular en Northwestern.

SLP

AP

