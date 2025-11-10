Cancelaciones de vuelos en EEUU se mantendrían pese al cierre

NUEVA YORK (AP) — Los viajeros deben anticipar que las cancelaciones y retrasos de vuelos empeoren esta semana, incluso si el cierre del gobierno llega a su fin, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) avanza con una serie de recortes de vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, informaron funcionarios el lunes.

Después de un fin de semana en el que se cancelaron miles de vuelos, las aerolíneas suspendieron otros 1,700 vuelos para la tarde del lunes y casi 1,000 más para el martes. Algunos controladores de tráfico aéreo, que no han cobrado su sueldo en casi un mes, han dejado de presentarse a trabajar, argumentando un estrés adicional y la necesidad de buscar un segundo empleo.

El presidente Donald Trump presionó el lunes a los controladores aéreos para que "regresen a trabajar, ¡Ahora!".

El presidente publicó en redes sociales que quiere dar un bono de 10.000 dólares a los controladores aéreos que se han presentado a trabajar todos los días y descontar el salario de quienes no lo hicieron.

El jefe del sindicato de controladores aéreos dijo que están siendo utilizados como un "peón político" en la disputa en torno al cierre de gobierno.

El Senado dio un primer paso el domingo para poner fin al estancamiento, pero una aprobación final aún podría tardar varios días más. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dejó en claro la semana pasada que los recortes de vuelos permanecerán hasta que la FAA vea mejoras en las cifras de seguridad.

Durante el fin de semana, las aerolíneas cancelaron miles de vuelos para cumplir con la orden de eliminar el 4% de los vuelos. Las cancelaciones están programadas para aumentar al 6% de todos los vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país el martes. Para el final de la semana, alcanzarán el 10% de todos los vuelos en esos aeropuertos.

Los viajeros están cada vez más frustrados.

"Todo esto tiene consecuencias negativas reales para millones de estadounidenses, y es 100% innecesario y evitable", declaró Todd Walker, cuyo vuelo de San Francisco hacia el estado de Washington fue cancelado durante el fin de semana, lo que le hizo perder el cumpleaños 80 de su madre.

Alrededor del 10% de todos los vuelos a nivel nacional fueron cancelados el domingo, convirtiéndose en el cuarto peor día para cancelaciones desde enero de 2024, según datos de la firma de análisis de aviación Cirium. Aunque las aerolíneas sólo pretendían reducir el 4% de los vuelos en estos 40 aeropuertos, hay efectos dominó en todo el sistema cuando los aviones y tripulaciones están fuera de posición para su próximo vuelo.

La FAA emitió más restricciones a partir del lunes, prohibiendo que jets de negocios y muchos vuelos privados usen una docena de los aeropuertos donde ya hay restricciones a los vuelos comerciales.

En una carta dirigida a los empleados el lunes, David Seymour, director de operaciones de American Airlines, señaló que las repercusiones del cierre podrían extenderse mucho más allá de los recortes de vuelos que ordenó la FAA.

Más allá de los recortes obligatorios, los retrasos en los vuelos se han extendido ocasionalmente en los aeropuertos de todo el país desde que comenzó el cierre. Esto se debe a que la FAA ralentiza el tráfico aéreo cada vez que hay escasez de controladores aéreos en una de sus instalaciones para garantizar que los vuelos sigan siendo seguros.

El cierre ha hecho que un trabajo de por sí exigente se vuelva aún más estresante, llevando a la fatiga y a un mayor riesgo, señaló Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.

"Esta es la erosión del margen de seguridad que el público nunca ve, pero de la que el pueblo estadounidense depende todos los días", dijo el jefe del sindicato el lunes en conferencia de prensa.

Algunos controladores de tráfico aéreo no pueden pagar guarderías para poder ir a trabajar, mientras que otros tienen un segundo empleo como repartidores de comida o incluso vendiendo plasma para pagar sus cuentas, afirmó Daniels. El número de quienes se están jubilando o renunciando "crece día a día".

El martes será el segundo período de pago perdido para los controladores de tráfico aéreo y otros empleados de la FAA. No está claro cuándo recibirán su pago una vez que termine el cierre. Daniels aseguró que durante el cierre de gobierno de 2019, a los controladores les tomó entre dos meses y dos meses y medio recibir todos sus pagos atrasados.

El cierre y las preocupaciones económicas se han convertido en conversaciones regulares a la hora de la cena para Amy Lark y su esposo, ambos controladores de tráfico aéreo en el área de Washington, D.C.

"Ayer mis hijos me preguntaron cuánto tiempo podríamos quedarnos en nuestra casa", señaló Lark en la conferencia de prensa. Aun así, afirmó que los controladores siguen "100% comprometidos".

El gobierno ha lidiado durante años con una escasez de controladores de tráfico aéreo, y Duffy señaló que el cierre ha exacerbado el problema, llevando a algunos controladores a jubilarse anticipadamente o renunciar. Antes del cierre, Duffy había estado trabajando para abordar la escasez contratando más controladores, acelerando la capacitación y ofreciendo bonificaciones para retener a los controladores experimentados.

Duffy advirtió durante el fin de semana que si el cierre se prolonga, la situación podría empeorar aún más a medida que Estados Unidos se adentra en la ajetreada temporada de viajes decembrina. Dijo que el tráfico aéreo podría "reducirse a cuentagotas" para la semana de Acción de Gracias.