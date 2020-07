Despiden a colaborador deportivo de Vavel USA por comentarios racistas

Publicaciones fuera de lugar y con tono racista, provocaron que un personaje haciendo trabajos de periodismo, fuera despedido y desmentido por la MLS.

Se trata de Drew Pells, quien en una de sus publicaciones más controversiales se refirió a una de las frases que dijo George Floyd antes de fallecer. Pells publicó una imagen del colombiano Andrés Reyes (del Inter de Miami) y escribió "Este es un verdadero momento de "No puedo respirar", no uno fabricado por los medios Pensamientos y rezos. Espero que Reyes este bien".

Minutos más tarde, el ahora excolaborador del sitio Vavel USA comenzó a publicar sobre la conferencia de prensa después del partido de anoche entre Orlando City e Inter de Miami y agregó que estuvo ahí gracias a Vavel. Pero momentos más tarde la MLS, a través del encargado de prensa Gabriel Gabor, aclaró que Pells nunca formó parte de esa rueda de prensa.

"Amigos: como oficial de medios en #MLSisBack , Puedo confirmar que el Sr. Pells NO ESTUVO PRESENTE anoche y NO ESTÁ ACREDITADO. Nuestras conferencias de prensa se realizan a través de videoconferencias y están disponibles en todos los medios de todo el mundo".

Pero la situación no quedó ahí, la empresa Vavel también lanzó un texto en el que ratificaron que las conductas de Pells llevaron a hacerlo a un costado del medio.

"El señor Drew Pells se unió a Vavel usa en marzo de 2020, en un formato de trabajo completamente remoto, colaborando con artículos semanales y cobertura de futbol estadounidense e internacional. El mes pasado, fuimos notificados de mensajes controvertidos emitidos por él dentro de sus cuentas personales de redes sociales. En esa ocasión, procedimos a mantener una conversación interna sobre el asunto.

"Sin embargo, esta noche sucedió otra instancia de mensajes con los que nuestra marca no está de acuerdo o con la que no desea asociarse. Por esta razón, se tomó la decisión de poner fin a la relación existente con el Sr. Pells.

"En vavel estamos a favor de la libertad de expresión, sin embargo, nuestro mayor compromiso es siempre exaltar los valores más importantes del periodismo deportivo como el respeto y la diversidad".

Con ello, la MLS y la empresa desacreditan que el "pseudocomunicador" estuvo como representante de un medio en la conferencia tras el partido de la noche de ayer miércoles.