Despidos en los Browns de Cleveland

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Los Browns de Cleveland han despedido al coordinador ofensivo Ken Dorsey y al entrenador de la línea ofensiva Andy Dickerson tras una temporada desastrosa con una foja de 3-14, informó el domingo una persona enterada de las decisiones.

Dorsey y Dickerson fueron informados de las decisiones el sábado, tras la derrota del equipo por 35-10 en Baltimore, de acuerdo con la fuente, que habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque Cleveland no ha hecho un anuncio.

Dorsey y Dickerson estuvieron en los Browns sólo una temporada.

La ofensiva de Cleveland fue inoperante bajo la dirección de Dorsey, despedido la temporada pasada por los Bills de Buffalo. Los Browns anotaron más de 20 puntos únicamente en tres partidos y la unidad fue agobiada por las lesiones.

Dickerson había reemplazado a Bill Callahan, quien se marchó para trabajar con su hermano Brian Callahan, nombrado entrenador en jefe de Tennessee.

Está previsto que el entrenador en jefe de CleKevin Stefanski hable con la prensa el domingo. Se espera que se mantenga en su puesto, lo mismo que el gerente general Andrew Berry.

Dorsey jugó como quarterback de los Browns — uno de los 40 mariscales de campo que el equipo ha alineado de inicio desde 1999. Fue contratado para reestructurar la ofensiva de Cleveland alrededor del quarterback Deshaun Watson.

Pero nada funcionó. Watson terminó rompiéndose el tendón de Aquiles y jugando sólo siete partidos.

Watson tuvo un récord de 1-6 y no logró lanzar al menos 200 yardas en ningún partido. Después de que Watson se lesionó, Dorsey asumió las responsabilidades de decidir las jugadas, algo que recaía antes en Stefanski.

Reemplazar al respetado Callahan iba a ser difícil para cualquier entrenador. El ataque terrestre de los Browns nunca se puso en marcha bajo la dirección de Dickerson y la línea ofensiva de Cleveland permitió 66 capturas, aunque algunas de éstas fueron culpa de los quarterbacks.